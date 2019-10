Manovra 2020, documento programmatico di Bilancio (Dpb): da giugno imposta su plastica da 1 euro al chilo

Laura Naka Antonelli 16 ottobre 2019 - 13:23

L'imposta sugli imballaggi di plastica scatterà dal primo giugno e costerà un euro al chilo. E' quanto emerge dal documento programmatico di bilancio, che è approdato al tavolo della Commissione europea, dopo il via libera arrivato nelle ultime ore dal CdM del governo M5S-PD."L'aumento della tassazione sugli imballaggi di plastica per promuovere la sostenibilità dell'ambiente determina maggiori risorse per oltre 2 miliardi di euro".Il governo prevede inoltre una serie di interventi "per promuovere una maggiore sostenibilità dell'ambiente".Nel Dpb si legge che "vengono rivisti alcuni sussidi dannosi e attivata la leva fiscale per promuovere una maggiore sostenibilità dell'ambiente:a)Eliminazione del beneficio sul gasolio utilizzato per il trasporto di merci e passeggeri dei veicoli di categoria Euro3 + Euro4 dal 2021.b)Introduzione di una tassa per prodotti inquinanti impiegati per la produzione di energia c) Incremento dal 30% al 100% nella determinazione della base imponibile ai fini IRPEF del reddito ritraibile per le auto aziendali più inquinanti.