Manovra 2020, Moscovici: 'quest'anno non bocceremo legge di bilancio, ma non ci sono due pesi e due misure'

Laura Naka Antonelli 7 novembre 2019 - 12:06

MILANO (Finanza.com)

"Quest'anno non abbiamo minimamente mai pensato di bocciare il progetto di Bilancio dell'Italia". Così il Commissario europeo agli Affari economici Pierre Moscovici, interpellato sulla manovra 2020 del governo M5S-PD durante la conferenza stampa, con cui sono state presentate le previsioni economiche autunnali. Questo non ha nulla a che vedere con la composizione dell'attuale esecutivo, della serie che, ha precisato il commissario francese, "non ci sono due pesi e due misure".Il motivo per cui non ci sarà una bocciatura, ha spiegato Moscovici, è che "non si può paragonare il dibattito attuale" con "lo scontro" che c'era stato lo scorso anno con il passato governo gialloverde, ovvero M5S-Lega. Niente procedura, insomma, anche se il commissario ha precisato che il suo "messaggio all'Italia" rimane lo stesso, ovvero, il paese dovrebbe concentrarsi in primis sulle riforme strutturali e sul rilancio della sua produttività.