Manovra 2020: Marattin (ItaliaViva), via tutte le nuove tasse e si faccia spending review

Titta Ferraro 11 novembre 2019 - 11:32

MILANO (Finanza.com)

Italia Viva di Matteo Renzi insiste nella battaglia contro le micro-tasse previste dalla Manovra 2020. Il partito nato dopo l'uscita di Renzi dal Pd vuole che sugar tax, tassa sulle auto aziendali e tassa sulla plastica vengano rottamate. Il vice capogruppo di Italia Viva Luigi Marattin, rimarca che la strada maestra è quella della spending review per recuperare i soldi mancanti. "Il fatto che in 10 anni si sia riusciti (con enormi sacrifici) a tenere costante la spesa in stipendi pubblici (172 miliardi) e a far invece aumentare di 14 miliardi (da 86 a 100) quella in acquisti di beni e servizi è un problema che dovrebbe riguardare tutti. Poi io mi chiedo anche se i 71,5 miliardi di aumenti di spesa sociale siano tutti stati usati guardando al futuro e non solo al passato", spiega Marattin in un'intervista concessa al Corriere.