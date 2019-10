Manovra 2020, Gualtieri: 'digital tax in vigore da gennaio'

Laura Naka Antonelli 11 ottobre 2019 - 07:47

"Come è noto l'Italia ha la digital tax, noi la fermo entrare in vigore dal primo gennaio, è uno dei componenti della manovra". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri al termine dell'Ecofin. Il ministro ha ricordato che la misura della web tax in Italia "c'era ma non operativa".Detto questo, "non vogliamo solo la digital tax italiana ma vogliamo che sia collocata dentro una misura definita sul piano internazionale". Il che significa che "noi faremo la nostra, ma siamo parte attiva del negoziato che proseguiremo a Washington al G20".