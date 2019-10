Manovra 2020, Dpb presenta le agevolazioni fiscali e gli incentivi per Industria 4.0

Laura Naka Antonelli 16 ottobre 2019 - 13:40

MILANO (Finanza.com)

Riguardo alle agevolazioni fiscali per l'Industria 4.0, nel Documento programmatico di bilancio, che è approdato al tavolo della Commissione europea, dopo il via libera arrivato nelle ultime ore dal CdM del governo M5S-PD, vengono elencate le misure, con la motivazione seguente:"Stabilizzare le agevolazioni fiscali per Industria 4.0".a) Estensione al triennio dell'Iper-ammortamento, con una supervalutazione del 170% degli investimenti in beni nuovi, strumentali, materiali e ad alto contenuto tecnologico, atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 e in maniera sostenibile ed ecocompatibile.b) Estensione al triennio del Superammortamento, con una supervalutazione del 130% degli investimenti in beni strumentali nuovi. Per chi beneficia dell'Iperammortamento possibilità di fruire anche di una supervalutazione del 140% per gli investimenti in beni strumentali immateriali (software e sistemi IT).Riguardo agli incentivi per l'industria 4.0, con la motivazione di "stabilizzare gli incentivi" e "aumentare la competitività delle imprese in situazioni di svantaggio, le misure sono:a) Rifinanziamento del Fondo centrale per le PMI per il prossimo triennio, per sostenere l'accesso al credito delle PMI, incluse le start-up innovative e le imprese che acquistano beni strumentali ad uso produttivo e hardware, software e tecnologie digitali (secondo la "Nuova Sabatini").b) Proroga del credito di imposta per spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di Formazione 4.0.c) Rifinanziamento delle agevolazioni cd. "Nuova Sabatini"d) Proroga al 2020 del credito di imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione.e) Proroga al 2020 del credito di imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone terremotate centro Italia.