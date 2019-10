Manovra 2020, Dpb: 9 MLD aggiuntivi per investimenti pubblici nel triennio. Riduzione Superticket da settembre 2020

Laura Naka Antonelli 16 ottobre 2019 - 15:31

MILANO (Finanza.com)

La legge di bilancio firmata dal governo M5S-PD stanzia "circa 9 miliardi aggiuntivi nel triennio 2020-22" per gli investimenti pubblici e "oltre 55 miliardi complessivi su un orizzonte di 15 anni, in favore di due nuovi fondi di investimento, la cui gestione sarà affidata a Stato ed Enti territoriali". E' quanto emerge dal Documento programmatico di Bilancio (Dpb) approdato sul tavolo della Commissione europea, dopo l'ok del CdM alla legge di bilancio e al decreto fiscale."Con riferimento specifico al tema dell'ambiente, una delle priorità del Governo è la realizzazione di un Green New Deal, che prevede, in primo luogo, la realizzazione di un piano di investimenti pubblici sinergici a quelli privati".Tra le misure anche la riduzione del Superticket, a partire dal settembre del prossimo anno: una misura che costerà nel 2020 160 milioni di euro, per poi salire a 550 milioni di euro."A seconda delle Regioni (lo stop al superticket) "può arrivare fino a 10 euro sulle visite specialistiche e prestazioni diagnostiche, senza alcuna riduzione di risorse al settore".