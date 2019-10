Manovra 2020, Conte: nasce 'Italia Cashless'. Ok CdM a superbonus Befana

Laura Naka Antonelli 16 ottobre 2019 - 07:18

MILANO (Finanza.com)

Il premier Giuseppe Conte vince la battaglia per far introdurre nella legge di bilancio del 2020 la misura a lui tanto cara del superbonus per chi utilizza carte di credito. E all'alba annuncia, dopo una riunione fiume del CdM, durata sei ore, la nascita del piano: "Italia Cashless che, senza penalizzare nessuno, incentiva l'utilizzo della moneta elettronica e i pagamenti digitali per favorire l'emersione dell'economia sommersa".Il CdM dà l'ok ancge a un superbonus "della Befana", per il quale il premier chiede 3 miliardi, che verrà dato a chi paga con carta.