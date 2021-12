Manchin si mette di traverso su piano infrastrutture e Goldman taglia stime PIL Usa

Titta Ferraro 20 dicembre 2021 - 11:27

MILANO (Finanza.com)

Il senatore democratico Joe Manchin si mette di traverso e annuncia che non sosterrà il piano infrastrutturale da 1750 Mld $ voluto da Biden. Il Senato risulta diviso a metà (50 e 50) tra Dem e Repubblicani e quindi senza il voto di Manchin il piano non può passare.La mossa di Manchin ha spinto Goldman Sachs a rivedere al ribasso le stime sul PIL USA. "Il mancato superamento del Build Back Better (BBB) ha implicazioni negative sulla crescita", afferma la banca statunitense che adesso si aspetta che il PIL cresca a un ritmo annualizzato del 2% nel primo trimestre rispetto al 3% precedente. Goldman Sachs ha anche ridotto le sue previsioni sul PIL per il secondo trimestre al 3% (dal 3,5% precedente) e per il terzo trimestre al 2,75% (rispetto al 3% precedente). "Con l'inflazione principale che raggiunge il 7% nei prossimi mesi nelle nostre previsioni prima che inizi a scendere - argomenta Goldman - è probabile che le preoccupazioni sull'inflazione che il senatore Manchin e altri hanno già espresso persistano, rendendo il passaggio più difficile. È anche probabile che la variante Omicron riporti l'attenzione politica sulle questioni relative ai virus e lontano dalle riforme a lungo termine".