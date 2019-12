MamaClean (lavanderia a domicilio) alza obiettivo campagna crowdfunding

Titta Ferraro 10 dicembre 2019 - 14:41

MILANO (Finanza.com)

Andrà avanti fino a fine dicembre la campagna di crowdfunding di MamaClean, leader italiano della lavanderia a domicilio. La società ha superato l’obiettivo massimo di raccolta di 1 milione di euro, con un overfunding di 224%. La società ha così deciso di estenderla fino al 31 Dicembre 2019, ponendo un obiettivo massimo di 1.300.000 euro e dando così l’opportunità a nuovi interessati di diventare soci.“Il grande successo della nostra campagna di crowdfunding è un attestato di fiducia circa la bontà della nostra attività da parte dei soci attuali e di nuovi investitori, tra cui anche diversi clienti affezionati - rimarca Francesco Malmusi, CEO e Co-Founder di MamaClean - . Questo aumento di capitale ci permetterà di introdurre ulteriori innovazioni di servizio ed espandere il nostro raggio di azione, che ha l’ambizione di raggiungere i principali capoluoghi italiani”.MamaClean ha superato 900 mila euro di fatturato, raggiungendo il record di 250.000 capi dall’inizio del 2019 e punta nei primi mesi del 2020 a raggiungere il suo milionesimo capo lavato.MamaClean, che opera in oltre 30 comuni tra Milano e Monza, sfrutterà il funding per l’ulteriore evoluzione dellestrutture industriali e logistiche. MamaClean vuole inoltre distinguersi nel proprio settore investendo nella propria catena del valore in ottica sostenibile, sviluppando le maestranze locali e il rispetto per l’ambiente.