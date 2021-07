Maire vicina ai massimi a due anni, sponda da contratto in India

Daniela La Cava 5 luglio 2021 - 14:22

MILANO (Finanza.com)

Giornata decisamente positiva per Maire Tecnimont a Piazza Affari, dove mostra un rialzo di oltre il 3% e scambia in area 3,274 euro. Per il titolo si tratta dei massimi a quasi due anni. Stamattina la società ha annunciato che un consorzio composto dalle sue controllate Tecnimont e Tecnimont Private Limited, con sede a Mumbai, si è aggiudicato un contratto Lump Sum EPCC (Engineering, Procurement, Construction and Commissioning) da Indian Oil Corporation Limited (IOCL), per la realizzazione di un nuovo impianto di polipropilene e della relativa sezione per la logistica del prodotto. L'impianto sarà situato a Barauni, nello Stato di Bihar, nell’India nordorientale. Il valore complessivo del contratto è di circa 170 milioni di dollari.