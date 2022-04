Maire Tecnimont, vinto progetto da 185 mln dollari negli Usa

Redazione Finanza 11 aprile 2022 - 08:36

Maire Tecnimont, attraverso le sue controllate Tecnimont Spa e Tecnimont Usa, si è aggiudicata un nuovo progetto negli Stati Uniti dal valore di circa 185 milioni di dollari. Il contratto riguarda la produzione di urea Diesel Exhaust Fluid (DEF) da parte dello stesso produttore internazionale di prodotti chimici che ha recentemente aggiudicato a Tecnimont un progetto per un impianto di ammoniaca blu.L’impianto produrrà DEF, una soluzione ad alta purezza di urea nota in Europa come AdBlue®, usata come additivo per i motori diesel al fine di limitare le emissioni di ossido di azoto durante il processo di combustione, così da ridurne significativamente l’impatto ambientale.Il completamento dell’impianto è previsto nel 2025. Una volta completato, l’impianto riceverà l’ammoniaca dall’impianto di ammoniaca blu sopra menzionato.