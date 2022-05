Maire Tecnimont, vinto contratto per impianto di idrogeno verde in India

Redazione Finanza 12 maggio 2022 - 14:27

MILANO (Finanza.com)

Maire Tecnimont, attraverso la controllata Tecnimont Private Limited, si è aggiudicata un contratto dalla società governativa di gas naturale in India, la Gas Authority of India, per un impianto di 4,3 tonnellate al giorno di idrogeno verde. Il progetto verrà eseguito in collaborazione con NextChem.Il contratto, il cui valore non è stato specificato, riguarda l’ingegneria, il procurement, la costruzione fino al commissioning, lo startup dell’impianto e il performance test, mentre il completamento è atteso dopo 18 mesi dalla lettera di accettazione. L'impianto sarà costruito a Vijaipur, nell’India centrale.