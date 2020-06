Maire Tecnimont, vinto contratto da 400 mln dollari in Algeria nel business Oil & Gas

Valeria Panigada 9 giugno 2020 - 13:00

MILANO (Finanza.com)

Maire Tecnimont, attraverso la propria controllata Tecnimont, si è aggiudicata un contratto dal valore di 400 milioni di dollari in Algeria, per la realizzazione del progetto “Bir Seba Phase II e Mouiat Outlad Messaoud Field Development”. Il progetto verrà eseguito presso i giacimenti petroliferi dell’area di Touggourt, circa 130km a nord-est di Hassi Messaoud e la sua conclusione è prevista dopo 40 mesi dalla data di entrata in vigore del contratto. "Questo risultato ci consente di consolidare ulteriormente la nostra presenza industriale nel mercato algerino nel settore strategico dell’oil & gas", ha commentato Pierroberto Folgiero, amministratore delegato del Gruppo Maire Tecnimont, aggiungendo: "Questa è la nostra quinta aggiudicazione di rilievo registrata nel 2020, nonostante la pandemia in corso: un’ulteriore prova di resilienza del nostro core business".