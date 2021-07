Maire Tecnimont: vinti nuovi ordini per 92 mln$

Daniela La Cava 21 luglio 2021 - 08:59

MILANO (Finanza.com)

Maire Tecnimont ha annunciato di essersi aggiudicata, attraverso le sue principali controllate, nuovi ordini per un valore complessivo pari a circa 92 milioni di dollari per licensing e servizi di ingegneria e procurement (EP). I contratti sono stati conseguiti principalmente in Nord Africa, Europa Orientale e in Asia Meridionale."Questi nuovi contratti a maggiore valore aggiunto e dalla marginalità più elevata consolidano ulteriormente il posizionamento di Maire Tecnimont nel suo core business, e sono un’altra prova della resilienza della nostro modello di business technology-driven", ha commentato Pierroberto Folgiero, amministratore delegato del Gruppo Maire Tecnimont.