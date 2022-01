Maire Tecnimont vince contratto da Covestro, titolo sale di oltre il 2%

Redazione Finanza 13 gennaio 2022 - 15:51

MILANO (Finanza.com)

Seduta all'insegna dei rialzi per Maire Tecnimont in Borsa, dove mostra una crescita di oltre i 2%. La società ha comunicato che la propria controllata Tecnimont si è aggiudicata un contratto di Engineering, Procurement e Contruction (EPC) da Covestro per un nuovo impianto di anilina ad Anversa, in Belgio.Il progetto è destinato ad aumentare la capacità di produzione di anilina presso l’impianto di Covestro ad Anversa. Il progetto comprende tutti i prerequisiti necessari per la realizzazione dei prodotti finali, incluse le materie prime, le infrastrutture e la logistica di prodotto. Il valore del contratto su base lump sum è di circa 250 milioni di euro. La mechanical completion è prevista entro il 2024. Il nuovo impianto si baserà su tecnologie all’avanguardia al fine di garantire i più alti standard in termini di sicurezza ed efficienza energetica.