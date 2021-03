Maire Tecnimont, stretta intesa con Adani per sviluppo di progetti idrogeno verde in India

Valeria Panigada 22 marzo 2021 - 09:00

MILANO (Finanza.com)

Maire Tecnimont, attraverso le sue controllate NextChem, Stamicarbon e MET Development, ha firmato oggi un protocollo di intesa con l'indiana Adani Enterprises, per industrializzare la chimica verde e l’economia circolare in India. I progetti saranno focalizzati sulla realizzazione di prodotti chimici, ammoniaca e idrogeno da fonti rinnovabili. Secondo l’accordo, Adani Enterprises e le controllate del gruppo Maire Tecnimontesploreranno insieme opportunità integrate per la valorizzazione delle fonti rinnovabili utilizzando le tecnologie di NextChem e Stamicarbon per la produzione di prodotti chimici, ammoniaca e idrogeno verde per la catena del valore dell’industria chimica. "Crediamo che la chimica verde sia la chimica del futuro, e abbiamo tutte le competenze per esserne gli abilitatori tecnologici a livello internazionale, anche grazie alle sinergie tra le società del nostro gruppo”, ha commentato Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Maire Tecnimont e di NextChem.