Maire Tecnimont: si rafforza con finanziamento garantito Sace

Daniela La Cava 8 luglio 2020 - 07:42

MILANO (Finanza.com)

Maire Tecnimont ha siglato il contratto di finanziamento di 365 milioni di euro assistito per l’80% dell’importo da Garanzia Italia di Sace. Il finanziamento sarà erogato da un pool di primarie istituzioni finanziarie italiane composto da Banco BPM, Cassa Depositi e Prestiti, Intesa Sanpaolo e Unicredit, che agiranno in qualità di Mandate Lead Arranger dell’operazione. Intesa Sanpaolo assolverà al ruolo di “SaceAgent” dell’operazione, mentre Banca IMI quello di Banca Agente e di Mandated Lead Arranger per il Gruppo Intesa Sanpaolo. Lo si apprende in una nota del gruppo.Il finanziamento sarà principalmente destinato al sostenimento del capitale circolante della capogruppo Maire Tecnimont e delle sue principali società operative in Italia, in linea con le previsioni del Decreto Liquidità del 9 aprile 2020 ed avrà una durata complessiva di 6 anni, di cui 2 di preammortamento, ed un tasso pari all’1,7% annuo a cui si aggiunge il costo della Garanzia Italia di Sace.Il finanziamento, con caratteristiche estremamente flessibili, in quanto potrà essere rimborsato in tutto o in parte in ogni momento senza costi addizionali, contribuirà al rafforzamento della struttura finanziaria del gruppo per fronteggiare la volatilità dei mercati causata dal Covid-19.