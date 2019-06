Maire Tecnimont si aggiudica contratto in Polonia

Daniela La Cava 28 giugno 2019 - 17:57

MILANO (Finanza.com)

Maire Tecnimont tramite la propria controllata Tecnimont si è aggiudicata un contratto EPC (Engineering, Procurement and Construction) da parte di Anwil, per l’implementazione di una nuova unità di granulazione in grado di produrre diverse tipologie di fertilizzanti. Questo contratto, spiega una nota, è relativo a uno dei tre pacchetti che compongono il progetto di Anwil di aumentare la capacità produttiva. L’investimento totale di Anwil è pari a 350 milioni di dollari. Il nuovo impianto, che sarà realizzato nel complesso polacco situato a Wloclawek, dovrebbe essere completato per la metà del 2022.