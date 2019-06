Maire Tecnimont: rafforza presenza in Russia, nuovi accordi firmati allo Spief 2019

Daniela La Cava 7 giugno 2019 - 14:19

MILANO (Finanza.com)

Maire Tecnimont rafforza la sua presenza in Russia, con la firma di una serie di accordi siglati nel corso del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief). In particolare, Gazprombank e Maire Tecnimont hanno firmato un memorandum of understanding relativo ai finanziamenti per la realizzazione di progetti nell'oil & gas e nel petrolchimico nella Federazione Russa e nelle Comunità degli Stati Indipendenti. L'accordo, si legge in una nota, è stato firmato dal vice presidente di Gazprombank, Alexey Belous, dall'a.d. del gruppo Maire Tecnimont, Pierroberto Folgiero, e dal direttore generale di GPB International, Sergei Nekrasov. Inoltre, il gruppo Safmar, una delle più importanti realtà in Russia in campo industriale e finanziario, che controlla grandi società attive nella produzione di petrolio e nella raffinazione, Maire Tecnimont, attraverso la propria controllata Met Development, e New Gavan hanno siglato un memorandum of understanding relativo allo sviluppo, costruzione, finanziamento, manutenzione e gestione dell'impianto green-field di metanolo, che dovrà essere realizzato nel porto di Ust Luga, il più grande del Mare Baltico.