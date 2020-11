Maire Tecnimont: novità sul progetto Amur gas processing plant – UI&O

Daniela La Cava 30 novembre 2020 - 07:50

MILANO (Finanza.com)

Maire Tecnimont annuncia che la sua controllata Tecnimont, in qualità di majority leader del consorzio che comprende MT Russia LLC e Sinopec Engineering Group Co, che sta eseguendo il contratto Engineering, Procurement and Construction (EPC) relativo all’Amur Gas Processing Plant – UI&O, ha firmato un accordo con il cliente JSC NIPIgazperabotka che stabilisce un importo aggiuntivo per accelerare i lavori necessari a ridurre gli impatti generati dalla pandemia da Covid-19. Il compenso aggiuntivo pattuito è pari a circa 500 milioni di euro, che rappresenta il 12,8% del valore totale del contratto originale comunicato al mercato.Il progetto Amur Gas Processing Plant – UI&O, che il Gruppo Maire Tecnimont sta attualmente eseguendo nella città di Svobodny – nella regione dell’Amur, nell’Estremo Oriente della Federazione Russa, al confine con la Cina – è in fase avanzata di costruzione e di pre-commissioning, e sono state avviate le prime attività di commissioning.