Maire Tecnimont: la controllata NextChem sigla accordo per sviluppo progetti di economia circolare in India

Valeria Panigada 3 novembre 2020 - 14:21

MILANO (Finanza.com)

Maire Tecnimont ha annunciato che la sua controllata NextChem per la chimica verde ha firmato un protocollo di intesa con Indian Oil Corporation, l’ente petrolifero nazionale indiano, per lo sviluppo di progetti nel settore dell’economia circolare in India. I progetti saranno focalizzati sul riciclo delle plastiche, sulla produzione di carburanti da materie prime rinnovabili nonché per produrre carburanti e prodotti chimici circolari a partire dai rifiuti non riciclabili. L’accordo è una delle iniziative strategiche di collaborazione tra India e Italia volte a consolidare ulteriormente i rapporti commerciali e industriali tra i due paesi, che saranno presentate durante il summit digitale bilaterale previsto questa settimana tra i rispettivi primi ministri.