Maire Tecnimont in rosso in Borsa dopo conti 9 mesi

Daniela La Cava 24 ottobre 2019 - 13:20

MILANO (Finanza.com)

Maire Tecnimont ha archiviato i primi nove mesi del 2019 con ricavi in flessione dell'11,4% a 2,42 miliardi di euro e con un utile netto consolidato che è scivolato dell'8% a 82,5 milioni. Nel periodo in esame l'Ebitda rettificato si è attestato a 147,1 milioni, in diminuzione del 1,7% a seguito dei minori volumi consuntivati nei primi nove mesi, mentre l'Ebitda è salito a 168,7 milioni.Sul fronte acquisizioni sono scese a 1,59 miliardi a settembre 2019, mentre il portafoglio ordini si è attestato a 6,06 miliardi rispetto ai 6,6 miliardi al 31 dicembre 2018.Alla luce di questi risultati, la società ha rivisto la guidance 2019 che prevede ora ricavi per 3,4 miliardi di euro rispetto alla precedente previsione di 3,8 miliardi. Confermato l'Ebitda di circa 210 milioni (ex-Ifrs 16) con marginalità in aumento dal 5,5% al 6,2% e la posizione finanziaria netta positiva compresa tra 80-100 milioni.A Piazza Affari il titolo Maire Tecnimont perde quota, mostrando un ribasso di oltre il 3% a 2,38 euro (minimo intraday a 2,32 euro).