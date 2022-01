Maire Tecnimont in evidenza (+4%) dopo maxi-contratto con Rosneft

Redazione Finanza 26 gennaio 2022 - 14:33

MILANO (Finanza.com)

Scambi in deciso rialzo per Maire Tecnimont a Piazza Affari, dove mostra un rialzo di oltre il 4%. A sostenere il titolo l'annuncio che le controllate Tecnimont e MT Russia LLC hanno firmato un contratto EPC con Rosneft per la realizzazione del complesso di Hydrocracking VGO presso il sito di produzione della Ryazan Refining Company (RORC), 200km a sud-est di Mosca. Il valore complessivo del contratto è di circa 1,1 miliardi di euro (Iva russa esclusa).Il progetto, sottolinea la nota, è vincolato al perfezionamento del financing, nonché al verificarsi di determinate condizioni, tipiche per questo genere di operazioni. La durata totale del progetto, che è attesa essere in linea con iniziative di questa tipologia, sarà definita e annunciata al mercato al perfezionamento del financing ed al verificarsi di determinate condizioni.