Maire Tecnimont, firmato accordo per sviluppo impianto fertilizzanti in Russia

Valeria Panigada 1 ottobre 2019 - 08:58

MILANO (Finanza.com)

Maire Tecnimont ha firmato con il gruppo dei fertilizzanti EuroChem un Memorandum d’Intenti per sviluppare un nuovo impianto di produzione di urea e ammoniaca situato a Kingisepp, nella Russia nordoccidentale. La proposta comporta un valore fino a circa 1 miliardo di euro per il nuovo impianto. “Con questo importante progetto - ha commentato Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Maire Tecnimont - rafforziamo la nostra posizione nel business dei fertilizzanti, confermando ulteriormente la nostra consolidata presenza industriale in Russia”.