Maire Tecnimont firma accordo con la norvegese Agylix per progetto riciclo plastica

Valeria Panigada 15 marzo 2021 - 08:18

MILANO (Finanza.com)

Maire Tecnimont ha annunciato oggi che la sua controllata NextChem ha firmato un accordo con la norvegese Agilyx, per lo sviluppo di impianti di riciclo chimico della plastica. Scopo della partnership è accelerare l’implementazione di impianti di riciclo chimico a livello mondiale e sviluppare una serie per terze parti. NextChem sarà il partner tecnologico e EPC (Engineering, Procurement, Construction) in una serie di progetti. Il focus iniziale sarà su due progetti già identificati, uno in Europa e uno in Sud America.