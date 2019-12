Maire Tecnimont, finanziamento da 62,5 milioni per investimenti in tecnologie green

Valeria Panigada 13 dicembre 2019 - 13:30

MILANO (Finanza.com)

Maire Tecnimont ha sottoscritto un finanziamento con lo scopo principale di supportare gli investimenti in tecnologie green. Lo strumento, un “ESG Linked Schuldschein Loan”, del valore nominale di 62,5 milioni di euro, è suddiviso in due tranches aventi una durata media di circa 5 anni, con rimborso totale a scadenza, e un tasso medio pari a circa il 2,3%. Il costo dello strumento prevede variazioni, anche in diminuzione, legate al raggiungimento di obiettivi di riduzione di emissioni di Co2 del gruppo. "Tale operazione - ha precisato Maire Tecnimont - conferma l’impegno del gruppo rispetto agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite sostenendo la transizione verso un’economia basata sull’uso di risorse rinnovabili". Una quota del finanziamento, pari a euro 20 milioni, verrà destinata al rifinanziamento di un bond esistente.