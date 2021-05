Maire Tecnimont e Leonardo: alleanza strategica per impianti industriali nuova generazione in Italia e all’estero

Daniela La Cava 27 maggio 2021 - 11:38

MILANO (Finanza.com)

Al via l'alleanza strategica tra il Gruppo Maire Tecnimont e Leonardo per la realizzazione di impianti industriali di nuova generazione in Italia e all'estero. In particolare, le due società hanno firmato oggi un accordo mirato a supportare l’evoluzione del tessuto produttivo attraverso la progettazione di impianti greenfield e brownfield di nuova generazione per la trasformazione delle risorse naturali e nella chimica verde, fornendo soluzioni integrate di cyber security e per la digitalizzazione dei processi operativi. L'accordo si propone di dare vita ad un’unica piattaforma di progettazione e di ingegneria italiana capace di imporsi come punto di riferimento internazionale per la realizzazione di siti industriali chiavi in mano ad alto contenuto digitale, di cyber security e di tecnologie per garantire processi e prodotti più sostenibili. Leonardo e Maire Tecnimont collaboreranno in tre aree di intervento: cyber security, digitalizzazione e decarbonizzazione.