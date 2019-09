Maire Tecnimont, commesse per 90 milioni di dollari in Russia ed Europa

Valeria Panigada 4 settembre 2019 - 07:51

MILANO (Finanza.com)

Maire Tecnimont si è aggiudicata, attraverso alcune delle sue principali controllate, commesse per un valore complessivo di circa 90 milioni di dollari. I contratti sono stati conseguiti principalmente in Russa ed Europa.In particolare, Tecnimont Russia (controllata di Tecnimont) si è aggiudicata un contratto per attività di ingegneria, procurement e costruzione per il revamping di una linea di compounding per un’unità di polietilene già esistente, all’interno del complesso petrolchimico nella regione di Stavropolskiy. Gli altri progetti sono stati aggiudicati nei settori oil&gas refining e fertilizzanti.