Maire Tecnimont avanza del 2%, focus su studio fattibilità per impianto idrogeno verde in Italia

Daniela La Cava 20 maggio 2021 - 10:37

MILANO (Finanza.com)

Movimenti positivi per Maire Tecnimont a Piazza Affari, dove mostra un rialzo di oltre due punti percentuali. La società, attraverso la sua controllata NextChem attiva nel campo della chimica verde e delle tecnologie per la transizione energetica, ha firmato un accordo con la business unit Renewable and Storage Development della greca Mytilineos per avviare uno studio di ingegneria per valutare lo sviluppo di un impianto di produzione di idrogeno verde via elettrolisi in Italia. Il progetto prevede la conversione dell’energia proveniente da un impianto fotovoltaico di Mytilineos in idrogeno verde e NextChem ne sarà il partner ingegneristico."Riteniamo che la notizia non abbia, al momento, implicazioni rilevanti per il titolo - i progetti nel segmento Green di Maire Tecnimont hanno una valenza più importante in termini valutativi e la pipeline di progetti è in fase di creazione e sviluppo", scrivono gli analisti di Equita che confermano la valutazione hold sul titolo, con target price a 2,75 euro.