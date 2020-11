Maire Tecnimont: aggiudicati nuovi ordini per circa 100 milioni di euro

Alessandra Caparello 26 novembre 2020 - 08:57

MILANO (Finanza.com)

Maire Tecnimont si aggiudica, attraverso le sue principali controllate, nuovi ordini per un valore complessivo pari a circa €100 milioni per licensing e servizi di engineering e procurement (EP).I contratti aggiudicati da alcuni dei più prestigiosi clienti internazionali, sono stati conseguiti principalmente in Nord America, in Europa e nel sud-est asiatico. In particolare, KT – Kinetics Technology S.p.A. si è aggiudicata, da parte di una società di engineering & construction attiva a livello globale, un contratto EP relativo a servizi di ingegneria e procurement per tre forni di delayed coking, che saranno installati in una nuova raffineria in Messico.Con questo risultato KT rafforza il suo track record nella raffinazione e conferma le sue capacità nel fornire apparecchiature altamente complesse, attraverso l’implementazione di tecnologie all’avanguardia nonché di metodologie di modularizzazione. Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato Gruppo Maire Tecnimont, ha commentato: “Questi contratti consolidano ulteriormente il posizionamento di Maire Tecnimont nel suo core business e sono un’altra prova della resilienza della nostra strategia technology-driven, nonostante la situazione attuale dovuta al Covid-19.”