Maire Tecnimont: Alessandro Bernini nominato nuovo a.d. al posto di Folgiero

Redazione Finanza 21 aprile 2022 - 16:38

MILANO (Finanza.com)

È Alessandro Bernini il nuovo amministratore delegato di Maire Tecnimont al posto Pierroberto Folgiero (indicato ieri da Cdp come futuro ceo di Fincantieri). Il consiglio di amministrazione di Maire Tecnimont, prendendo atto delle dimissioni rassegnate da Folgiero dalle cariche di consigliere di amministrazione, amministratore delegato e direttore generale della società, con decorrenza dal 15 maggio 2022, e dell’indisponibilità ad accettare la carica di Alessandra Conte ha cooptato quale nuovo amministratore non indipendente della società Alessandro Bernini, già group chief financial officer della società a partire dal 2013, nominandolo nuovo ceo e direttore generale di Maire Tecnimont.Il cda ha inoltre conferito ad Alessandro Bernini le deleghe esecutive per la direzione e il coordinamento delle attività del gruppo. Le deliberazioni assunte board avranno efficacia dal 15 maggio 2022. Bernini resterà in carica fino alla prossima assemblea degli azionisti della società. Ad oggi, conclude la nota, Alessandro Bernini detiene numero 208.654 azioni ordinarie, prive di valore nominale, di Maire Tecnimont.