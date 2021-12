Maire: Nextchem selezionata da Eni per un impianto di cattura della co2 in Italia

Redazione Finanza 17 dicembre 2021 - 13:06

MILANO (Finanza.com)

Maire Tecnimont viaggia controcorrente a Piazza Affari, dove mostra un rialzo di circa lo 0,5% a 4,036 euro. La società ha annunciato che la sua controllata NextChem si è aggiudicata da Eni i lavori di ingegneria – con una possibile conversione in EPC (Engineering, Procurement and Construction) al concretizzarsi di determinate condizioni – per un impianto di cattura di CO2 generata dalla centrale di gas naturale di Casalborsetti, in provincia di Ravenna. L’impianto consentirebbe di catturare la Co2 dai fumi in uscita dal turbo compressore della centrale, per poi purificarla e comprimerla, consentendo così la cattura di circa 25 mila tonnellate annue di anidride carbonica, che verrebbero altrimenti emesse in atmosfera.