Maioli: "Credit Agricole non è interessata ad acquistare banche italiane in difficoltà"

10 giugno 2019 - 16:44

MILANO (Finanza.com)

Credit Agricole non è interessata ad acquistare gli istituti di credito italiani in difficoltà come Banca Carige, Monte dei Paschi di Siena e Banca Popolare di Bari. Esclude così qualsiasi interesse per tali istituti Giampiero Maioli, capo di Crédit Agricole in Italia, in un'intervista a la Repubblica.“Senza modifiche legali che migliorano il loro appeal, "trovo difficile trovare soluzioni unilaterali private" sulle 3 banche, ha affermato Maioli. “Si tratta di un argomento molto politico".In un'intervista separata su Il Sole 24 Ore, interpellato su una possibile combinazione tra UniCredit e Societe Generale, il vice amministratore delegato di Credit Agricole Xavier Musca ha dichiarato di non vedere benefici immediati nelle fusioni transfrontaliere. "Non ci sono le condizioni per le fusioni transfrontaliere perché i risparmi sui costi sono impossibili senza un'unione bancaria".