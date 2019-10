MailUp: crescita del 68% nelle vendite del terzo trimestre 2019

simone borghi 10 ottobre 2019 - 10:29

MILANO (Finanza.com)

MailUp, gruppo operante nel settore delle cloud marketing technologies, ha diffuso i risultati relativi alle vendite consolidate del terzo trimestre 2019 sia a livello di gruppo che a livello di business unit. I dati mostrano una crescita del 68% a 14,6 milioni di euro rispetto al pari periodo dello scorso anno (8,7 milioni), di cui una crescita organica del +60%, grazie alla performance positiva delle due business unit principali e al soddisfacente contributo derivante dal consolidamento dell’ultima acquisizione, la società olandese Datatrics, attiva nel campo del predictive marketing.La business unit che ha registrato il maggiore fatturato nel terzo trimestre è Agile Telecom, con vendite pari a 9,5 milioni, in crescita dell’81% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente, principalmente grazie all’incremento del fatturato sui principali clienti. La business unit che ha registrato la maggiore crescita è BEE (beefree.io), con vendite per oltre 0,8 milioni, in crescita del 113% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente, grazie all’incremento combinato del numero dei clienti e del fatturato medio per cliente. La nuova business unit Datatrics ha registrato vendite pari a 0,6 milioni, per le quali non è disponibile un dato comparativo per il corrispondente periodo dell’esercizio precedente in quanto essa è consolidata per la prima volta integralmente a partire dal 1° gennaio 2019. Essa mostra una crescita del 35% rispetto al secondo trimestre 2019.Seduta brillante per il titolo MailUp che sale del 3,7% a 4,25 euro.