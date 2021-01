Macigno AdC anche oggi su Autogrill (-5%), analisti abbassano valutazione sul titolo

Titta Ferraro 22 gennaio 2021 - 17:09

MILANO

Fitte vendite anche oggi su Autogrill, in flessione di quasi il 5% in area 4,15 euro dopo il tonfo del 10% della vigilia. Ieri Autogrill ha annunciato un aumento di capitale in opzione per un importo massimo di 600 mln di euro. L’azionista di maggioranza (Edizione) - che detiene il 50,1% del capitale - ha dichiarato che sottoscriverà l’aumento.Gli analisti di Equita si aspettavano la comunicazione di un aumento ma di un ammontare inferiore (500 mln). Tra gli analisti alcuni hanno subito rivisto al ribasso la valutazione sul titolo. Intesa Sanpaolo ha tagliato il prezzo obiettivo da 5,2 a 4,5 euro ritenendo che l'AdC porterà a una forte diluizione ma dall'altra consentirà alla società di riguadagnare flessibilità per cercare future opportunità di crescita organica e inorganica. Abbassata la valutazione anche da parte di Banca Akros, da 4 a 3 euro, con rating reduce.