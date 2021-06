MT Ortho emette un bond da 3 mln con durata 5 anni sottoscritto da HI CrescItalia PMI Fund

simone borghi 3 giugno 2021 - 09:53

MILANO (Finanza.com)

MT Ortho ha emesso un bond da 3 milioni di euro, interamente sottoscritto da Hedge Invest, attraverso il fondo di private debt HI CrescItalia PMI Fund.Il prestito obbligazionario, a cedola fissa e di tipo senior unsecured, ha una durata di 5 anni con scadenza 30 giugno 2026 e un piano di rimborso su base trimestrale, dopo un periodo di pre-ammortamento di 12 mesi.MT Ortho è attiva nella commercializzazione e produzione di dispositivi medico-chirurgici in ambito ortopedico. La propensione all’innovazione ha portato la società all’utilizzo dell’innovativa tecnologia di stampa 3D EBM (electron beam melting) per la produzione di prodotti seriali in titanio trabecolare destinati alla chirurgia vertebrale.I proventi del prestito obbligazionario sono destinati a finanziare lo sviluppo di tale nuova divisione attiva nella produzione e commercializzazione di dispositivi medici internamente progettati.