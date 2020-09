MES, Gualtieri: 'valuteremo ricorso a momento opportuno, strumento molto utile'

Laura Naka Antonelli 2 settembre 2020 - 10:18

MILANO (Finanza.com)

Per il Mes "noi abbiamo sempre detto che valuteremo il ricorso a questo strumento al momento opportuno". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, intervenuto alla trasmissione Agorà su Rai Tre.Il Mes "è strumento che non è un fondo perduto" ma disporre di "risorse a tasso zero è molto conveniente" e questo determinerebbe "un risparmio, in termini d'interessi, di diverse miliardi di euro".Insomma, ha affermato Gualtieri riferendosi al Fondo salva-stati, il MES "è uno strumento molto utile".Eppure ieri la viceministra dell'economia Laura Castelli, in un'intervista a Radio Cusano Campus, si era così espressa:"Il M5S non ha nessuna intenzione di prendere risorse europee mettendo a repentaglio il futuro delle prossime generazioni, in termini di sicurezza, di sovranità. Ci sono dei meccanismi che non ci sono mai piaciuti in quello strumento pensato per altri momenti storici, che secondo me oggi non ha più senso".