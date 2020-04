MEF: rendimento all'1,928% per il BTp a 5 anni, al 3,129% per il titolo a 30 anni

Alessandra Caparello 22 aprile 2020 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Il MEF ha reso noti i risultati dell’emissione tramite sindacato di un nuovo benchmark BTP a 5 anni e della riapertura dell’attuale BTP a 30 anni benchmark con scadenza 1° settembre 2050. Per quanto riguarda il nuovo benchmark a 5 anni, il titolo ha scadenza 1° luglio 2025, godimento 28 aprile 2020 e tasso annuo dell’1,85%, pagato in due cedole semestrali.L’importo emesso è stato pari a 10 miliardi di euro e il titolo è stato collocato al prezzo di 99,663 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione dell’1,928%. Per quanto riguarda la riapertura dell’attuale BTP benchmark a 30 anni con scadenza 1° settembre 2050 e cedola 2,45%, l’importo emesso è stato pari a 6 miliardi di euro e il titolo è stato collocato al prezzo di 87,186 corrispondente ad un rendimento lordo del 3,129%.Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da sei lead manager, Banca IMI S.p.A, BofA Securities Europe S.A., Deutsche Bank A.G., JP Morgan Securities PLC, Nomura Int e Société Générale Inv. Banking e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager.