MEF: nel 2018 in calo le liti tributarie pendenti, -10,3% pari a 373.685 controversie

Alessandra Caparello 14 giugno 2019 - 15:28

Calano nel 2018 le liti tributarie pendenti arrivando a segnare -10,3%, per un totale di 373.685 controversie al 31 dicembre 2018. Lo rende noto il Mef secondo cui al risultato contribuisce la riduzione delle liti complessivamente pervenute alle Commissioni tributarie pari allo 0,7% rispetto all’anno 2017.Il numero delle controversie definite risulta pari a 253.439, in calo del 3,2% rispetto al 2017, una riduzione determinata dal calo delle decisioni di primo grado pari al 6,3%, mentre nel secondo grado le pronunce sono aumentate del 7,6%. In merito alle controversie ancora pendenti, il 65,3% di esse (pari a 243.993 unità) è in giacenza da meno di 2 anni, il 27,4% (pari a 102.456 unità) è in giacenza da un periodo compreso tra 2 e 5 anni e solo il 7,3% (pari a 27.236 unità) è in giacenza da più di 5 anni.Il valore complessivo delle controversie presentate nel 2018, sottolinea il Ministero, è pari a 24,2 miliardi di euro e il valore medio della singola controversia tributaria è pari a circa 115 mila euro.