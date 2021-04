MEF: a marzo 2021 il settore statale mostra un fabbisogno di 26,8 miliardi

Alessandra Caparello 2 aprile 2021 - 10:03

MILANO (Finanza.com)

Nelmese di marzo 2021 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 26.800 milioni, in miglioramento di circa 5.500 milioni rispetto al risultato del corrispondente mese dello scorso anno (32.315 milioni). Il fabbisogno dei primi tre mesi dell’anno in corso è di 41.000 milioni, in aumento di circa 10.100 milioni rispetto a quello registrato nel primo trimestre del 2020.