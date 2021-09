MBCredit Solutions rileva da Intesa Sanpaolo stock crediti unsecured per circa 2,6 mld

Redazione Finanza 29 settembre 2021 - 11:37

MBCredit Solutions ha annunciato di avere siglato un accordo con Intesa Sanpaolo per l’acquisto di un portafoglio di sofferenze per circa 2,6 miliardi di euro. Il portafoglio si compone di crediti unsecured originati sia verso una clientela di tipo retail, sia verso clienti SME sia corporate per un totale di circa 2,6 miliardi e oltre 42mila controparti. Per MBCredit Solutions, si legge nella nota, si tratta della più grande acquisizione in termini di stock mai effettuata."Siamo molto soddisfatti per l’accordo raggiunto con Intesa SanPaolo che consolida la nostra collaborazione e rafforza il ruolo di MBCredit Solutions quale partner affidabile per la gestione dei NPL di origine bancaria", commenta Angelo Piazza, amministratore delegato di MBCredit Solutions.