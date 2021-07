M&A nella cybersecurity: Vantea Smart compra Esc 2

Daniela La Cava 1 luglio 2021 - 08:19

MILANO (Finanza.com)

Vantea Smart mette a segno un'importante operazione nel panorama italiano della cybersecurity. La società di information technology ha annunciato di avere definito l’acquisizione del 100% di Esc 2, società leader nel campo della Digital Security, sia in ambito “enterprise”, che nel settore pubblico. Il valore dell’operazione è definito in 2,3 milioni di euro, di cui una parte (1,9 milioni) corrisposta in denaro e una parte (0,4 milioni) in azioni Vantea Smart al valore fissato di 10 euro per azione.Con questa acquisizione, spiega la nota, Vantea Smart rafforza il proprio ruolo di player di riferimento a livello nazionale nel settore della cybersecurity, andando a incorporare nel Gruppo professionisti e competenze tecnologiche di primo livello. Si tratta di una operazione di M&A molto significativa per il mercato della cybersecurity in Italia e si inquadra strategicamente nei processi di trasformazione che il Sistema Paese sta definendo in ambito di cyber sicurezza nazionale. ESC 2 è, infatti, riconosciuta quale top leader di mercato per le attività di security consulting, security engineering e security strategies, dove opera su tutto il territorio europeo con un focus privilegiato nei settori Banking, Energy, Insurance e Telco. Con un prodotto di punta a livello mondiale che è Infosync.