M&A nel digital health: l’italiana Healthware compra la finlandese Make Helsinki

Redazione Finanza 1 dicembre 2020 - 14:19

MILANO (Finanza.com)

M&A nel mondo del digital health. Healthware, gruppo di consulenza, marketing e innovazione al servizio delle aziende dei settori life science e assicurazione, acquisisce l’agenzia finlandese Make Helsinki, fondata nel 2015, specializzata in servizi di comunicazione che vanno dalla Realtà Virtuale alla Customer Experience, dal Design alla Realtà Aumentata e al recruitment per studi clinici. Lo si apprende in una nota del gruppo italiano fondato nel 1997 e guidato dall'esperto di salute digitale Roberto Ascione.Con l’acquisizione, spiega la nota, il gruppo italiano si arricchisce delle conoscenze e competenze tipiche dei paesi nordici, come il design, la user experience avanzata e le tecnologie digitali più innovative. Inoltre, amplia la presenza internazionale con la realizzazione di un hub dedicato al nord Europa e alla regione baltica, oltre le sedi di Salerno, Roma, Milano in Italia e le altre presenti in Germania, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. La società finlandese sarà ribrandizzata come Healthware e Petteri Kolehmainen, ceo e co-founder di Make Helsinki, assumerà il ruolo di managing director Finland di Healthware Group.