M&A: in Italia mostra un incremento nel terzo trimestre del 2019

Alessandra Caparello 6 novembre 2019 - 16:06

MILANO (Finanza.com)

Migliora l'attività di M&A in Italia nel terzo trimestre, segnando il più forte trimestre per valore dal quarto trimestre del 2018. A dirlo una ricerca di Mergermarket, fornitore di dati e intelligence di M&A cui dati sono stati resi noti in occasione del 12º Forum Annuale M&A e Private Equity di Milano del 6 novembre.Dalla ricerca emerge che nel terzo trimestre sono state registrate 146 operazioni per un valore di 11,6 miliardi di euro, spingendo il valore da inizio anno a 24 miliardi di euro per un totale di 423 operazioni.Il Private equity invece ha registrato un rallentamento nel terzo trimestre del 2019, con il valore trimestrale più basso dagli ultimi 3 mesi dal 2016