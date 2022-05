M&A Sesa: 3 acquisizioni nei settori servizi imprese e piattaforme digitali tramite Base Digitale

Redazione Finanza 4 maggio 2022 - 14:11

Ancora M&A per Sesa. La società attiva nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per le imprese ha annunciato l'acquisizione del 72% di Digital Voice Recording Italia (DVR), del 51% di Emmedi e del 52% di Ever Green Mobility Rent (Evergreen). Le tre acquisizioni - con execution entro la fine di maggio - sono avvenute tramite Base Digitale Platform, attiva nel settore dei servizi alle imprese, e parte di Base Digitale Group.Con l'annuncio dei tre accordi, diventano sette le acquisizioni da inizio anno di Sesa, dopo le 15 del 2021. DVR, Emmedi ed Evergreen assieme contano ricavi per circa 8 milioni di euro e 40 risorse umane specializzate. Tali operazioni, si legge nel comunicato, rafforzano le competenze di Sesa nello sviluppo di piattaforme digitali e dei processi di automazione per il segmento dedicato ai servizi finanziari.