M&A, Gam: "Nessuna trattativa in corso con Generali o altri"

9 ottobre 2019

MILANO (Finanza.com)

Gam, società svizzera di gestione patrimoniale ha detto di non essere in trattative con Generali nè con altri per possibili operazioni di M&A. Così la società in una nota, rispondendo a indiscrezioni delle ultime ore. "Come già detto in precedenza, il consiglio di amministrazione valuterà sempre le opzioni per massimizzare il valore per gli azionisti e gli altri stakeholder” si legge nella nota. “Con la nomina, lo scorso mese, di Peter Sanderson come amministratore delegato, Gam si concentra sulla semplificazione del business e sul miglioramento della redditività".L'Amministratore Delegato di Generali Philippe Donnet in un'intervista a Bloomberg Television aveva precisato la possibilità per il maggiore assicuratore italiano di investire almeno 3 miliardi di euro per crescere attraverso acquisizioni di medie dimensioni nel settore assicurativo e nella gestione patrimoniale. Il gruppo negli ultimi mesi ha studiato un'offerta potenziale e ha tenuto colloqui recenti con la Gam come fonti vicine hano detto a Bloomberg. Ma queste discussioni si sono concluse ora senza un accordo.