MARR: ricavi in flessione ma in linea con le attese nel terzo trimestre

Alessandra Caparello 5 ottobre 2020 - 09:02

MILANO (Finanza.com)

Ricavi in flessione nel terzo trimestre del 2020 per MARR, società specializzata nella commercializzazione e distribuzione al foodservice di prodotti alimentari e non-food, ma in linea con le previsioni, in significativo recupero rispetto al trimestre precedente e con una performance migliore rispetto a quella del Mercato.Dopo un blocco quasi totale dei consumi legati alla ristorazione ed al turismo sino ai primi giorni del mese di giugno, le progressive ri-aperture delle attività commerciali hanno consentito una significativa ripresa dei consumi che si è confermata durante l’intero trimestre “estivo” (luglio – settembre). Come si legge in una nota, i ricavi totali di MARR nel terzo trimestre, valore gestionale provvisorio, si sono posizionati sopra i 400 milioni di Euro, ovviamente in flessione sul pari periodo dell’anno precedente, circa -20%, ma con un andamento sovraperformante rispetto al Mercato di riferimento.