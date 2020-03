MAPS alza il velo sui conti: ricavi e utile netto in aumento nel 2019

Alessandra Caparello 30 marzo 2020 - 11:30

MILANO (Finanza.com)

Ricavi A 17 milioni di euro, in crescita del 13,8% rispetto al 2018 e utile netto a 2 milioni di euro, in crescita del 19,8% rispetto al 2018. Il cda di Maps, PMI Innovativa quotata su AIM Italia attiva nel settore della digital transformation, ha approvato, in data odierna, il Bilancio Consolidato e il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.Marco Ciscato, Presidente del Consiglio di Amministrazione di MAPS ha dichiarato:“I risultati raggiunti ci dimostrano che stiamo proseguendo nella giusta direzione e ci stimolano ulteriormente a seguire la nostra strategia. Nel 2019 MAPS ha rafforzato la proposta di soluzioni per la digital transformation beneficiando dall’integrazione con le società acquisite e conseguendo risultati positivi. In particolare, abbiamo registrato buone performance in termini di ricavi e abbiamo raggiunto un livello importante di marginalità (EBITDA margin: 22,2%). Lo sviluppo e la vendita di soluzioni proprietarie innovative ci ha consentito di incrementare significativamente l’incidenza dei canoni ricorrenti (23% nel consolidato 2019 rispetto al 18% nel consolidato 2018), che rappresenta un ottimo indicatore del successo della nostra offerta e della ricorrenza dei ricavi. Ciò ha generato un impatto positivo sul Margine di Contribuzione, che ha raggiunto un livello significativo, pari al 43%. Nel corso dell’anno le strutture commerciali e di supporto sono state fortemente rafforzate. Anche in presenza di questo investimento per affrontare al meglio le sfide future, l’azienda ha ottenuto ottimi risultati di redditività e di utile, grazie alla buona marginalità derivante dalla vendita delle nostre soluzioni. Sono aumentati gli investimenti in ricerca e sviluppo e nel 2020 continueremo ad investire su soluzioni che ci consentono di aumentare i ricavi e la marginalità”.