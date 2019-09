M5s-Pd e svolta green, Costa: subito sgravi fiscali per chi utilizza energia pulita

Titta Ferraro 6 settembre 2019 - 08:52

MILANO (Finanza.com)

Il prossimo Consiglio dei ministri dovrebbe partorire il decreto legge europeo sui cambiamenti climatici. Il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, rimarca come si tratterà di un decreto di supporto alle famiglie, ai consumatori e alle imprese per imporre la svolta verde. "Punterà su qualità dell’aria, mobilità sostenibile, sulla creazione di aree economiche ambientali e ci saranno vantaggi fiscali per chi fa imprenditoria verde, vive verde, sviluppa verde", rimarca Costa in un'intervista concessa a La Repubblica.Sul green new deal, tra i punti chiave del programma di Conte-bis, Costa ci tiene a puntualizzare che "non è una moda, ma uno stato di necessità. Se ne parla in tutto il mondo e l’Italia sta acquisendo una leadership internazionale. Nel negoziato per il taglio delle emissioni di carbone in Europa, ad esempio, abbiamo fatto la differenza facendo asse con la Francia".