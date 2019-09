M5S-PD, Conte: 'deadline governo tra martedì e mercoledì, vedo buon clima di lavoro'

Laura Naka Antonelli 2 settembre 2019 - 07:45

MILANO (Finanza.com)

Giuseppe Conte incaricato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a formare un governo, scioglierà la riserva tra martedì e mercoledì. Lo ha detto lui stesso, in diretta da Palazzo Chigi con la festa del Fatto Quotidiano alla Versiliana: "La deadline del governo è tra martedì e mercoledì". Riferendosi alle trattative per la formazione di un governo M5S-Pd, Conte ha sottolineato:"Vedo un buon clima di lavoro. Da questo punto di vista sono convinto assolutamente che tutti sono disponibili ad accantonare il passato e a concentrarsi su questo importante progetto che riguarda l'intero Paese".Conte ha così precisato:"Definirmi M5s è inappropriato. Bisogna attenersi ad alcuni dati di fatto oggettivi. Io non sono iscritto al M5S, non partecipo alle riunioni del gruppo dirigente politico, non ho mai incontrato i gruppi parlamentari, anzi mi piacerebbe farlo per spiegare il programma. Resta il dato che c'è molta vicinanza, li conosco da tempo, lavoro con il M5S molto bene e il Movimento mi ha designato come ministro".